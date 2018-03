Der Automatisierungsspezialist und TecDAX-Kandidat ISRA VISION ist dank gut laufender Geschäfte in Europa mit kräftigen Zuwächsen ins neue Geschäftsjahr 2017/18 gestartet. Der Umsatz legte im vom Oktober bis Dezember verlaufenden 1. Quartal um 10 % auf 31,2 Mio. € zu, wie das Unternehmen, das unter anderem Oberflächeninspektion mit industrieller Bildverarbeitung anbietet, am Mittwoch in Darmstadt mitteilte. Der Gewinn vor Steuern kletterte um 11 % auf 6,2 Mio. €. Für das Geschäftsjahr peilt das Unternehmen weiterhin einen Umsatzzuwachs im niedrigen zweistelligen Prozentbereich an. Die Ergebnismargen sollen mindestens das Vorjahresniveau erreichen. ISRA VISION und der Maschinenbauer AUMANN könnten die bisherigen TecDAX-Mitglieder GFT TECHNOLOGIES und ADVA OPTICAL im Indexersetzen, was den Aktienkursen zusätzlichen Schub geben sollte. In Kürze gibt es von der Deutschen Börse eine Entscheidung dazu.



