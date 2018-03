Metallic Minerals Corp. und Group Ten Metals kündigen Gründung der Metallic Group of Companies an

Vancouver, British Columbia. 3. März 2018 - Metallic Minerals Corp. (TSX Venture: MMG) (OTC: MMNGF) (Frankfurt: 9MM1) und Group Ten Metals Inc. (TSX.V: PGE) (US OTC: PGEZF) melden die Gründung der Metallic Group of Companies (die "Metallic Group"), eine Kooperation der zwei führenden Edelmetall- und Nichtedelmetall-Explorationsunternehmen mit einem Portfolio sehr aussichtsreicher Assets in Nordamerika. Durch den wirksamen Einsatz von Jahrzehnten an Erfahrung ihrer Gründer in der Mineralexploration, der Finanzierung, der Kapitalmärkte, der Genehmigungsverfahren und der Community Relations sieht die Metallic Group eine Gelegenheit den Shareholder-Value für die Mitgliedsunternehmen zu maximieren. Die Metallic Group profitiert ebenfalls durch die gemeinsame Nutzung der Ressourcen für Kosteneffizienz und Zugang zu spezialisiertem technischen Fachwissen und erfahrener Unternehmungsführung sowie Managementteams.

Die Metallic Group umfasst zurzeit zwei Mitgliedsunternehmen: Metallic Minerals Corp. mit Fokus auf hochgradige Silber-, Gold-, Blei- und Zinklagerstätten in Kanadas Yukon Territory und die Group Ten Metals Inc. mit Fokus auf Metalle der Platingruppe sowie Gold, Nickel, Kupfer und Kobalt im Westen der USA und in Kanada. Ein auf Kupfer fokussiertes Unternehmen wird laut Erwartungen später im Jahr 2018 aufgestellt.

Die gemeinsame Vorgehensweise, der Metallic Group of Companies umfasst:

- Explorationsprojekte in politisch stabilen Bezirken mit Potenzial zur Entwicklung erstklassiger Bergbauprojekte;

- Sehr erfahrene Managementteams und Boards mit Erfolgsbilanz bei der Exploration und Projektentwicklung; und

- Eine zentrale Verpflichtung für Umweltschutzmaßnahmen und gesellschaftlichem Engagement.

Greg Johnson, Chairman of the Metallic Group, sagte: "Wir freuen uns, dass wir ein größeres Maß der Zusammenarbeit zwischen unseren zwei Unternehmen der Metallic Group of Companies zum Vorteil der Aktionäre bieten können. Wir sehen die Gelegenheit einer Betriebskostenreduzierung durch gemeinsam genutzte Ressourcen, während wir ebenfalls in der Lage sind, den Wert der vielfältigen Erfahrung und des Fachwissens unseres erfahrenen Managements und der Explorationsteams zu maximieren, um neue Entdeckungen zu avancieren und ein Wachstum für die beiden aufregenden Unternehmen zu liefern. Unsere Zielsetzung ist die Wertschaffung durch eine disziplinierte, systematische Vorgehensweise bei der Exploration, die Verringerung des Investitionsrisikos und die Maximierung der Wahrscheinlichkeit eines langfristigen Erfolgs."

Die erste gemeinschaftliche Veranstaltung der Metallic Group wird die 2018 Prospectors and Developers Associsation Convention (PDAC) in Toronto vom 4. Bis 7. März sein. Die Mitgliedsunternehmen, Metallic Minerals und Group Ten Metals, können Sie an Messestand Nr. 3018 besuchen, Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsre Webseite: www.metallicgroup.ca.

Über Metallic Minerals Corp.

Metallic Minerals Corp. ist ein Explorationsunternehmen in der Wachstumsphase mit Fokus auf Erwerb und Entwicklung von hochgradigen Silber- und Goldlagerstätten im Yukon in wenig explorierten Regionen, die nachweislich erstklassige Assets hervorbringen. Unser Hauptprojekt Keno liegt im historischen Silberbezirk Keno Hill im Yukon (Kanada), einer Region, die in den vergangenen 100 Jahren über 200 Millionen Unzen hochgradiges Silber hervorgebracht hat und zurzeit eine der höchst gradigen Silberressourcen der Welt beherbergt. Das Projekt McKay Hill des Unternehmens nordöstlich von Keno Hill ist ein ehemaliger hochgradiger Silber-Gold-Produzent. Metallic Minerals stellt ebenfalls ein Portfolio an Gold-Royalties im historischen Goldbezirk Klondike zusammen.

Über Group Ten Metals Inc.

Group Ten Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen in der Wachstumsphase, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung qualitativ hochwertiger Platin-, Palladium-, Nickel-, Kupfer- und Goldexplorationsaktiva in Nordamerika gerichtet ist. Zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens zählen das Platingruppenelement-Nickel-Kupfer-Projekt Stillwater West neben den hochgradig mineralisierten Palladium-Platin-Minen von Sibanye-Stillwater in Montana, das Nickel-Kupfer-Platingruppenelement-Projekt Kluane, welches an die Lagerstätte Wellgreen von Nickel Creek Platinum im Yukon angrenzt, sowie das Goldprojekt Black Lake / Drayton im Gebiet Rainy River im Nordwesten von Ontario.

Über Metallic Group

Die Metallic Group ist eine Kooperation führender Edelmetall- und Nichtedelmetall-Explorationsunternehmen mit einem Portfolio an sehr aussichtsreichen Assets in Nordamerika, was den Investoren einen Hebel auf Metallpreise und den Kontakt zu neuen Entdeckungen bietet. Metallic Group bewertet und erwirbt Assets , die den Schlüsselkriterien hinsichtlich Rohstoff, Rechtssprechung, Infrastruktur und Explorationspotenzial entsprechen. Die Metallic Group hat ein sehr erfahrenes Management und technische Teams mit Fachwissen über ein Spektrum der Ressourcenexploration und Projektentwicklung von der anfänglichen Entdeckung bis zur Machbarkeitsphase einschließlich solider Projektfinanzierungs- und Kapitalmarkterfahrung sowie eine Verpflichtung zum gesellschaftlichen Engagement und zu besten Umweltpraktiken. Metallic Groups professioneller Hintergrund umfasst Führungspositionen bei einigen der führenden großen und mittleren Produzenten/Entwicklern/Explorern einschließlich Barrick Gold, NovaGold, NovaCopper, Wellgreen Platinum und Northern Freegold mit einer Erfolgsbilanz in der Exploration, Entwicklung, Genehmigungsverfahren, an den Kapitalmärkten, M&A sowie Unternehmensfinanzierung.

Der Hauptsitz der Metallic Group ist in Vancouver, British Columbia, Kanada und die Mitgliedsunternehmen sind börsennotiert an der Toronto Venture Exchange, US OTC und der Börse in Frankfurt.

Für weitere Informationen:

Webseite www.metallicgroup.ca

Metallic Minerals Corp. Greg Johnson, CEO und Chairman Suite 904 - 409 Granville Street Vancouver, BC V6C 1T2 Kanada Tel. +1-604-629 7800 info@metallic-minerals.com www.metallic-minerals.com Group Ten Metals Inc. Michael Rowley, President, CEO & Director Tel. 1-604-357 4790 info@grouptenmetals.com http://grouptenmetals.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

