Das Papier von Dialog Semiconductor hat in den vergangenen 6 Monaten ganze 40% an Wert verloren - seit Jahresstart 2018 steht ein Minus von 9% auf der Anzeigetafel. Vorstandschef Jalal Bagherli zeigte sich in einem Interview mit der "Euro am Sonntag" zuversichtlich für die Lieferbeziehung zum größten Kunden Apple, der für den Löwenanteil von Umsatz und Gewinn bei Dialog steht....

Den vollständigen Artikel lesen ...