Den fortgeschrittenen Investor erkennen Sie daran, ob er die schwierigsten Fragen des Investierens auch als solche erkennt. Und die allerschwierigste Frage beim Investieren für mich ist: wann Aktien halten, wann Anleihen? Die richtige Antwort auf diese Frage hat massive Auswirkungen auf Ihre Performance. Wenn Sie nur zu den richtigen Zeiten jeweils voll in Aktien gehen oder in Liquidität, können Sie massiv outperformen und in 10 bis 15 Jahren quasi aus dem Nichts ein Vermögen aufbauen. Die einzige Person, die ich kenne und die das konsequent richtig gemacht hat, ist Warren Buffett. Im Jahre 1969 löste er die Buffett Partnership auf, weil die Märkte aus seiner Sicht zu teuer waren. Die Buffett Partnership Ltd. hatte mehr als 90 Investoren und war in dem Jahr vor ihrer Auflösung 104 Millionen US-Dollar wert. Das war eine erstaunliche Leistung und ihre Renditen überstiegen die des Dow Jones beträchtlich ...

