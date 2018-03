Palladium-Puts mit 80%-Chance bei Kursrückgang auf 840 USD

Laut einer im BNP-Newsletter "DailyEdelmetall" veröffentlichten Analyse könnte bei Palladium (ISIN: XC0009665529) nun eine neue Verkaufswelle einsetzen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Noch Mitte Januar war Palladium bis auf 1.138 USD gestiegen und hatte damit ein neues Rekordhoch ausgebildet. Nachdem eine dreiecksförmige Korrektur nach unten aufgelöst wurde, brach der Wert allerdings in einer steilen Verkaufswelle bis an die Unterstützung bei 963 USD ein. Nach einer steilen Erholung setzte sich der Abwärtstrend jedoch fort und drückte Palladium in der Vorwoche erneut unter die Haltemarke bei 1.015 USD. Aktuell versucht die Käuferseite, den Wert an der Kreuzunterstützung bei 982 USD zu stabilisieren.

Ausblick: Sollte Palladium jetzt nicht über der 982 USD-Marke gehalten werden können, dürfte sich die Verkaufswelle fortsetzen und bis 963 USD führen. Dort hätten die Bullen nochmals die Chance das Ruder herumzureißen. Wird die Marke dagegen ebenfalls unterschritten, wäre ein Verkaufssignal gebildet, dem ein Abverkauf bis 940 USD folgen dürfte. Darunter droht sogar der Einbruch bis 908 USD. Kann der Wert dagegen wieder über 1.015 USD klettern, warten bei 1.028 und 1.052 USD massive Hürden, die es zu überwinden gilt. Darüber wäre allerdings der mittelfristige Aufwärtstrend reaktiviert und mit einer Kaufwelle bis 1.090 USD zu rechnen."

Gibt der Palladium-Preis in den nächsten Wochen tatsächlich auf 940 USD nach, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 1.025 USD

Der BNP-Put-Optionsschein auf Palladium mit Basispreis bei 1.025 USD, Bewertungstag 15.6.18, BV 0,1, ISIN: DE000PR9QP01, konnte beim Palladiumpreis von 990 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,23 USD mit 6,52 - 6,56 Euro gehandelt.

Gibt der Palladiumpreis in spätestens einem Monat auf 940 USD nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 8,42 Euro (+28 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 1.050 USD Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Put auf die Palladium-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.050 USD, BV 0,1, ISIN: DE000MF44BJ6, wurde beim Palladiumpreis von 990 USD mit 4,96 - 4,98 Euro taxiert.

Bei einem Kursrückgang des Palladiumpreises auf 940 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Preis nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber ansteigt - auf 8,94 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Palladium oder von Hebelprodukten auf Palladium dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de