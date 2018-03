Die Euroden GmbH hat das Geschäftsjahr 2016/17 mit leicht rückläufigen operativen Kennzahlen abgeschlossen, befindet sich nach eigenen Angaben aber weiterhin "auf dem geplanten Kurs". Zudem konnte das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr eine vielbeachtete Folge-Anleihe vollständig binnen eines Tages im Volumen von 25 Millionen Euro am Kapitalmarkt platzieren.

"Werthaltige Investitionen in attraktive Immobilien"

"Auch im Geschäftsjahr 2016/2017 ist es uns gelungen, werthaltige Investitionen in attraktive Immobilien zu tätigen, die über erhebliche Entwicklungsmöglichkeiten, z.B. in Form von Nachverdichtungspotentialen, verfügen. Parallel dazu haben wir die bereits in Vorjahren erworbenen Immobilien erfolgreich weiterentwickelt", so Stefan F. Höglmaier, Geschäftsführer der Euroboden GmbH.

Insgesamt wurde im Euroboden-Konzern ein Ergebnis vor Steuern von 1,0 Millionen Euro (Vorjahr 1,9 Millionen Euro) erzielt. Ergebnisbelastend wirkte ein Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...