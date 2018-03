ROM (dpa-AFX) - Matteo Salvini hat nach dem Wahlerfolg für seine rechte Lega-Partei bei der Parlamentswahl seinen Führungsanspruch in Italien erhoben. Millionen Italiener hätten die Lega damit beauftragt, das Land "von der Unsicherheit und Instabilität zu befreien", die Ex-Regierungschef Matteo Renzi und Brüssel zu verantworten hätten. "Über Italiener entscheiden die Italiener", sagte Salvini am Montag in Mailand. "Nicht Berlin, nicht Paris, nicht Brüssel" und auch nicht die Finanzmärkte. Die ausländerfeindliche Lega war erstmals landesweit angetreten und erreichte um die 18 Prozent der Stimmen. Dies sei ein "außergewöhnlicher Sieg, der uns mit Stolz, Freude und Verantwortung erfüllt". "Ich bin und bleibe Populist."

Die Lega ist im Mitte-Rechts-Bündnis von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi stärkste Kraft geworden. Allerdings verpasste die Allianz nach Auszählung fast aller Stimmen die absolute Mehrheit im Parlament./lkl/DP/jha

