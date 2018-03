ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Beiersdorf nach Jahreszahlen von 107 auf 103 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Erwartung einer sinkenden Profitabilität des Konsumgüterkonzerns habe er seine Gewinnprognose für 2018 reduziert, schrieb Analyst Pieter Vorster in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vergleich mit den europäischen und US-amerikanischen Wettbewerbern weise Beiersdorf aber das klar stärkste organische Wachstum auf, betonte er./edh/zb

Datum der Analyse: 05.03.2018

ISIN DE0005200000

AXC0153 2018-03-05/12:12