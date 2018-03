Enerdynamic Hybrid Technologies (EHT) (ISIN: CA29272D1015) erzeugt nachhaltigen Strom und hilft tausenden Menschen, die wenig Geld haben, die kein Stromnetz haben, und jenen, die von Umweltkatastrophen heimgesucht werden. EHT wird überhäuft von Aufträgen und deshalb könnte der Firmenwert mittelfristig wohl explodieren.EHT baut Häuser, die Energie erzeugen, mit Windrädern und Solarpanelen, und einem Energiespeichersystem. Eine Familie, die in so einem Haus lebt, hat Strom, auch wenn dort gar kein Stromnetz vorhanden ist. Durch EHT erfährt sie damit eine gewaltige Verbesserung des Lebensstandards (Herd, Waschmaschine, Kühlschrank, Fernseher, Computer, …). An der Elfenbeinküste wurden bereits 4 000 solcher Häuser in Auftrag gegeben, die innerhalb der nächsten drei Jahre gebaut werden. Bei einem Preis von ????$ 30 000-35 000 pro Haus macht das ein Auftragsvolumen von ????$ 120-140 Millionen. Bei einer von EHT erwarteten Gewinnspanne von 15% ergibt das ????$ 18-21 Mio Gewinn i...

Den vollständigen Artikel lesen ...