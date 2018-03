Liebe Trader,

Seit einem annähernden Doppeltop im Bereich von 100,00 Euro aus Anfang 2014 und April 2015 korrigierte die RTL-Aktie über die folgenden Jahre hinweg auf ein Verlaufstief von 59,84 Euro abwärts. Erst gegen Ende August letzten Jahres konnte eine signifikante Gegenbewegung zunächst an den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis und ein Hoch von 72,90 Euro initiiert werden. Zwar prallte die Aktie der Fernsehanstalt in diesem Bereich kurzzeitig zur Unterseite ab, fand aber bereits am Freitag um 71,00 Euro einen tragfähigen Boden vor und prescht zu Beginn dieser Handelswoche wieder vor. Damit wird nun eine unmittelbare Rally-Fortsetzung in Richtung der Aprilhochs aus 2017 sehr wahrscheinlich in kann für den Aufbau von kurzfristigen Long-Positionen herangezogen werden.

Long-Chance:

Der durchaus überzeugende Wochenauftakt könnte im ersten Anlauf einen raschen Test der Vorwochenhochs bei 72,90 Euro im Gepäck haben. Darüber steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Kursanstieg an die Aprilhochs aus 2017 bei 76,02 Euro merklich an und kann auf der Long-Seite bestens nachgehandelt werden. Der Anlagehorizont ist recht kurzgefasst und minimiert somit die Risiken erheblich. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb von 70,00 Euro aufhalten. Ein Rücksetzer unter dieses Niveau impliziert hingegen einen verfrühten Test der gleitenden Durchschnitte EMA 50 und 200 zwischen 67,75 von 68,94 Euro. Einen schweren Rückschlag würden Bullen hingegen bei einem Kursrückfall unter 66,00 Euro erleiden, dann stünde nämlich der kurzfristige Aufwärtstrend seit August letzten Jahres auf dem Prüfstand.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 71,50 Euro

Kursziel: 72,90 / 76,02 Euro

Stopp: < 70,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,50 Euro

Zeithorizont: 4 - 8 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



RTL Group S.A.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 71,50 Euro; 12:05 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

