Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Infineon angesichts der Ankündigung eines neuen Gemeinschaftsunternehmens mit SAIC in China für Energie-Module in Elektrofahrzeugen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Auto-Geschäft des Münchener Chipkkonzerns mache bis zu 45 Prozent des Umsatzes und Gewinns aus und Infineon dürfte weiterhin vom zunehmenden Einsatz von Halbleitern in Autos profitieren, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Auto-Geschäft dürfte 2018 trotz Gegenwinds von der Währungsseite um zehn Prozent wachsen, 2019 um 13 Prozent, so der Experte. Die Aktie sei nicht teuer./ajx/la Datum der Analyse: 05.03.2018

ISIN: DE0006231004