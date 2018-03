Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Total SA nach der Berichtssaison der Öl- und Gasbranche für das vierte Quartal von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ölpreise dürften um die 60 US-Dollar je Barrel eine neue Handelsspanne gefunden haben, auch wenn die Märkte schwankungsanfällig blieben, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Montag vorliegenden weltweiten Sektorstudie. Die Branche scheine aber nur mit 54 Dollar je Barrel zu rechnen. Er rechne für die drei größten Konzerne in Europa, Shell, BP und Total daher mit weiterem Aufwärtspotenzial./ck Datum der Analyse: 02.03.2018

