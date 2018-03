Was ist los beim DAX? Das ist wohl die Anlegerfrage der Woche. Die Antwort von Jürgen Schmitt lautet: "Wir befinden uns nach einer Rally ohne Halten in der notwendigen, ja von Börsianern herbeigesehnten Korrektur." Die Moll-Stimmung wird vielfach von den Medien geschürt. Aber nicht Nachrichten machen Kurse, sondern Kurse machen Nachrichten. So befindet sich der als Richtschnur maßgebliche breit gefasste amerikanische Index S&P 500 mit aktuell 2.700 Punkten keine 10% von der Spitze mit 2.900 Punkten ...

