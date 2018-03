Die Wahlen in Italien, die Drohungen von US-Präsident Trump europäische Autos mit Strafzöllen zu versehen - zum Start in die neue Woche haben Anleger jede Menge Themen zu verarbeiten. Über die Reaktionen an den Finanzmärkten berichtet Kemal Bagci direkt aus dem Handelssaal der BNP Paribas.