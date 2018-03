Liebe Trader,

Just nach den Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump vom Wochenende bezüglich der Besteuerung von Automobilen, reagierten Anleger leicht erschrocken und warfen am Montag Autoaktien im Hohem Bogen aus ihren Depots heraus. Besonders BMW hat es hart getroffen, bei Daimler aber trübt sich der Chartverlauf aufgrund des jüngsten Kursabschlags bedrohlich ein. Hieraus könnte sich nämlich noch ein größeres Verkaufssignal ergeben, das im weiteren Verlauf nicht ohne Weiteres abgeschüttelt werden kann. Noch aber versuchen Bullen dagegen zu halten, was die Chancen auf beiden Seiten im Gleichgewicht hält. Die nächsten Tage dürften jedoch Klarheit über den weiteren Werdegang des Wertpapiers offenbaren.

Short-Chance:

Die letzten markanten Hochpunkte aus Anfang November, Ende Januar und Mitte Februar in Verbindung mit einer potenziellen Nackenlinie (grün) um 66,50 Euro könnten eine größere Trendwende in Form einer SKS-Formation darstellen. Zwar wurde diese noch nicht aktiviert, jedoch tendiert der Kursverlauf der Daimler-Aktie aktuell gefährlich tief auf der Nackenlinie. Entscheidend bei der Größe dieser Formation ist jedoch erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb von 66,00 Euro. Erst dann wird die vorliegende Trendwendeformation aktiviert und könnte sogar Abgaben auf die Jahrestiefs aus 2017 bei 59,01 Euro hervorrufen. Solange sich das Wertpapier darüber auffällt, sind kurzfristige Kursgewinne zurück an die 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 69,05 Euro denkbar und können entsprechend auf der Oberseite nachgehandelt werden. Demgegenüber steht jedoch ein intakter Abwärtstrend seit dem Jahreshoch entgegen, der lediglich eine antizyklische Kurschance auf der Oberseite zulässt.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 66,00 Euro

Kursziel: 62,42 / 59,01 Euro

Stopp: > 69,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,00 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Daimler AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 66,70 Euro; 15:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.