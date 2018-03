Bad Marienberg - Die Heidelberg Pharma AG (ISIN DE000A11QVV0/ WKN A11QVV), ein biotechnologisches Unternehmen, das neue Möglichkeiten in der Krebstherapie erforscht, und Magenta Therapeutics Inc., ein Biotechnologieunternehmen, das die Therapiemöglichkeiten im Bereich der Knochenmarkstransplantation für die Patienten verbessern und erweitern möchte, gaben heute den Abschluss einer exklusiven Forschungsvereinbarung für mehrere Zielmoleküle bekannt, so die Heidelberg Pharma AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Den vollständigen Artikel lesen ...