Die Aktie von Heidelberg Pharma (frühere Wilex) scheint ihre Konsolidierung der vergangenen Wochen beendet zu haben. Mit einem kräftigen Kurssprung am Montagnachmittag sorgt die Aktie für Aufsehen. Grund ist die Meldung, dass Heidelberg Pharma und Magenta Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen, das die Therapiemöglichkeiten im Bereich der Knochenmarkstransplantation für die Patienten verbessern und erweitern möchte, den Abschluss einer exklusiven Forschungsvereinbarung für mehrere Zielmoleküle bekannt gegeben haben. Die Heidelberg Pharma Research GmbH unterzeichnete die Vereinbarung, bei der aus Magentas Stammzellplattform generierte proprietäre Antikörper für bis zu vier exklusive Zielmoleküle genutzt werden sollen, um mit Heidelberg Pharmas proprietärer ATAC-Technologie neue ATACs ("Antibody-Targeted-Amanitin-Conjugates") herzustellen, hieß es in einer Mitteilung am Montag.

