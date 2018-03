Die größten Gewinner am deutschen Aktienmarkt kommen zum Wochenstart mal wieder aus dem TecDAX. Die Aktie von Aixtron zum Beispiel liegt heute am frühen Nachmittag fast sieben Prozent im Plus, wofür unter anderem die aufkommende Übernahmefantasie in der Halbleiterbranche verantwortlich gemacht wird. Der amerikanische Chiphersteller Microchip Technology hatte am Freitag die Übernahme des Wettbewerbers Microsemi für zehn Milliarden US-Dollar verkündet.Die Aixtron-Aktie war bereits in der vergangenen Woche nach Vorlage der 2017er-Ergebnisse auf den höchsten Stand seit Sommer 2011 gestiegen. Etwa genauso lange ist es her, dass der Spezialanlagenbauer unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben hat. Im abgelaufenen Geschäftsjahr gelang das mal wieder, vor allem dank eines Sonderertrags aus der Veräußerung einer Produktlinie. Aber auch operativ lief es bei den Aachenern besser als in den Vorjahren. Zahlreiche wikifolio-Trader haben das zum Anlass genommen, ...

