Nasdaq-100 - Können die Käufer nachlegen?

Hallo am Nachmittag,

der Nasdaq-100 gab in den vergangenen Tagen zunächst weiter ab, unterschritt dabei temporär sogar den EMA200 Stunde, erholte sich aber für viele Marktteilnehmer überraschend am Freitag wieder etwas und steuerte den EMA50 Stunde an.

Was diese Erholung wert war, muss sich heute zeigen. Auf der Oberseite deckelt zunächst der EMA50 Stunde. Ein Stundenschlusskurs darüber würde Erholungspotenzial bis an die Widerstandszone um 6.900 Punkte triggern. Dort liegt allerdings ein massives Widerstandscluster, welches nur schwer zu überwinden sein wird. Daher liegt um 6.900 Punkte ein potenzielles antizyklisches Short-Niveau im Chart.

Auf der Unterseite richtet sich der Blick auf den EMA200 Stunde in Verbindung mit dem kurzfristigen Aufwärtstrend. Diese bilden eine Kreuzunterstützung im Stundenchart. Wird sie unterschritten, könnte die Erholung bereits wieder enden und der Index Abwärtsziele bei 6.680 und 6.645 Punkten ansteuern. Unter 6.645 Punkten wäre der immer noch vorherrschende Abwärtstrend im Stundenchart bestätigt.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.01.2018 - 26.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 26.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

