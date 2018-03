PEMBROKE (Bermuda), 5. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sompo International, ein Spezialversicherungsunternehmen für Sach- und Unfallversicherung bzw. Rückversicherung mit Sitz in Bermuda, hat heute angekündigt, ein neues europäisches Spezialversicherungsgeschäft zu starten, das zunächst auf Geschäftsführerhaftung, Berufshaftpflicht und die Geschäftsfelder von Finanzinstituten fokussiert ist. Thomas Mannsdorfer, Executive Vice President, wird das neue Team leiten, das mit Versicherungsvertretern auf dem gesamten europäischen Festland zusammenarbeiten wird. Ihm zur Seite steht Mathieu Borneuf, Senior Vice President, der genauso wie Herr Mannsdorfer umfangreiche Erfahrungen im Bereich von verschiedenen professionellen Versicherungspolicen und aus erster Hand erworbenes Wissen durch seine Tätigkeiten auf mehreren europäischen Märkten hat. Herr Mannsdorfer und Herr Borneuf werden die Geschäfte von Barcelona aus betreiben.

Graham Evans, CEO von London Market Insurance kommentierte dies wie folgt: "Wir freuen uns darauf, unser Versicherungsgeschäft auf dem europäischen Festland unter Herrn Mannsdorfer und Herrn Borneuf auszubauen, und planen, innerhalb der nächsten Monate mehrere zusätzliche professionelle Versicherungsprodukte sowie neue Versicherer im Rahmen des neuen Geschäfts einzuführen. Das neue Team wird eng mit unserer etablierten Tochtergesellschaft London Market Insurance zusammenarbeiten, um unseren internationalen Kunden ein vollständiges Produktportfolio von Versicherungen anzubieten, die sowohl von unserer Unternehmensplattform und dem Lloyd's-Syndikat getragen werden.

Jack Kuhn, CEO von Global Insurance, sagte: "Europa ist einer der wichtigsten Wachstumsbereiche für Sompo International und wir bauen unsere strategische Präsenz auf diesem Kontinent weiter aus. Durch das Hinzufügen von Kompetenzen im Bereich von Spezialversicherungen können wir Kunden auf diesen Märkten effektiver eine größere Produktpalette anbieten. Die Präsenz vor Ort und ein verteiltes Netzwerk von Versicherungsvertretern ist für unser erfolgreiches Wachstum von wesentlicher Bedeutung - insbesondere, da wir bereits für die Rahmenbedingungen nach dem Brexit planen.

Herr Mannsdorfer ist von ANV Global Services, einem Anbieter von Spezialversicherungen in London und Barcelona, zu Sompo International gekommen. Dort war er sechs Jahre lang als Director, M&A Insurance und seit kurzem auch als CUO International tätig. Seine vorherigen Erfahrungen im europäischen Versicherungsgeschäft konnte er vorwiegend in den Bereichen der professionellen und Finanzversicherungen sowie in der Produktentwicklung sammeln. Er hatte bereits verschiedene Funktionen bei HCC Global, AIG und Allianz in Spanien, Frankreich und der Schweiz inne. Herr Mannsdorfer hat an der Universität von Fribourg in der Schweiz promoviert, hat einen LL.M. von der School of Law der University of Virginia und ist ein zugelassener Rechtsanwalt in der Schweiz.

Herr Borneuf ist im Januar 2018 von Navigators zu Sompo International gekommen. Dorf hat er 2014 das Berufshaftpflichtgeschäft für das europäische Festland gegründet und war seitdem Head of Management and Professional Liability for Continental Europe und Leiter der Pariser Zweigstelle. Zuvor hatte Herr Borneuf eine ähnliche Funktion bei Torus Insurance erfüllt, nachdem er 2010 als Head of Management Liability zu diesem Unternehmen stieß. Herr Borneuf bekleidete vor seiner Tätigkeit dort verschiedene Funktionen bei Marsh Paris, AIG Australia und AIG Europe. Herr Borneuf begann seine Karriere als Underwriter für professionelle Versicherungen bei AIG, nachdem er einen Master-Abschluss in Privatrecht von der Universität Paris II und ein Diplomabschluss in Versicherungen von der Sorbonne erhalten hatte.

Über Sompo International

Sompo International ist ein weltweit tätiges Spezialversicherungsunternehmen für Sach- und Unfallversicherung bzw. Rückversicherung mit Sitz in Bermuda. Über seine Tochtergesellschaften vertreibt Sompo International Versicherungen für die Agrarindustrie, professionelle Versicherungen, Sach- und Unfallversicherungen, Versicherungen für die Schifffahrt und den Energiesektor, andere Spezialversicherungen sowie Rückversicherungen für Katastrophen, Sach- und Unfallrückversicherungen, professionelle Rückversicherungen sowie Wetterrisiko- und andere spezielle Rückversicherungen. Die Unternehmen von Sompo International sind 100%ige Tochtergesellschaften von Sompo Holdings, Inc., dessen Hauptgeschäft eine der größten Sach- und Unfallversicherungen auf dem japanischen Binnenmarkt umfasst. Wir können kontinuierlich eine ausgezeichnete Finanzkraft aufweisen, wie die Ratings A+ (Superior) von A.M. Best (Kategorie: Größe XV) und A (Strong) von Standard und Poor's für unsere Haupttochtergesellschaften beweisen. Die Unternehmenszentrale von Sompo International befindet sich unter der Adresse Waterloo House, 100 Pitts Bay Road, Pembroke HM 08, Bermuda, und die Postanschrift lautet: Sompo International, Suite No. 784, No. 48 Par-la-Ville Road, Hamilton HM 11, Bermuda. Wenn Sie weitere Informationen erhalten wollen, besuchen Sie bitte www.sompo-intl.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=CVdNlckC5zGeMVk9sI5Ixu8XJ8DVYxAtzKNOEBKC4NxAOZP7Sb1oiK5iLB49eyOKgWzID_f-R9aryzqPHOi1PU8EoIXc_7sQaBJ_z6tGpo4=).

Kontakt

Investor Relations

Telefon: +1 441 278 0988

E-Mail: investorrelations@sompo-intl.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sompo International via Globenewswire