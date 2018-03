Die DZ Bank hat die Einstufung für die Aktien des Versicherers Axa auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 28,50 Euro belassen. Der Kursrutsch nach der angekündigten Übernahme des US-amerikanischen Wettbewerbers XL Group erscheine übertrieben, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig erhöhe die Transaktion zwar das Risiko. Mittelfristig könnte sie sich aber durchaus als wertschaffend erweisen, wenn es gelinge, die in Aussicht gestellten Synergien zu heben./la/das Datum der Analyse: 05.03.2018

ISIN: FR0000120628