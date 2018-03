Liebe Leser,

was den Ausblick auf 2018 betrifft, da verwies das Management von Ballard Power zuletzt auf die wohl feststehende Tatsache, dass sich der Markt für Brennstoffzellen weiterhin in einem relativ frühen Status befindet. Von einer marktbreiten Einführung von Brennstoffzellen-Fahrzeugen ist jedenfalls nicht die Rede. Insofern bezeichnete es Ballard Power als folgerichtig, in Bezug auf eine konkrete Prognose hinsichtlich der Finanzziele an der Vorgehensweise von 2017 festzuhalten.

Das ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...