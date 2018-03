Deutsche Rohstoff AG: Neuberechnung der Öl-und Gasreserven von Cub Creek und Elster

Deutsche Rohstoff AG: Neuberechnung der Öl-und Gasreserven von Cub Creek und Elster

Wert der sicheren Reserven gestiegen/Negativer Ölpreiseffekt zum 31.12.2017

Mannheim/Denver. Der Barwert der Reserven (künftiger Cash-Flow abgezinst mit 10%, sogenannter PV 10) von Cub Creek Energy (CCE) und Elster Oil & Gas (EOG) belief sich zum 31. Dezember 2017 auf 169 Mio. USD (Vorjahr: 162 Mio. USD) für die sicheren Reserven und 28 Mio. USD (Vorjahr: 91 Mio. USD) für die wahrscheinlichen Reserven. Der Wert der sicheren Reserven liegt damit höher als im Vorjahr, der Wert der wahrscheinlichen Reserven deutlich niedriger. Diesen Barwerten liegt ein Anstieg der sicheren Reserven auf 17,5 Mio. Barrel Öläquivalent (BOE) (Vorjahr: 12,1 Mio. BOE) zugrunde, während die wahrscheinlichen Reserven auf 7,1 Mio. BOE (Vorjahr: 11,7 Mio. BOE) zurückgingen.

Für diese Veränderungen waren mehrere Faktoren maßgeblich:

- Ein Teil der Reserven wurde im vergangenen Jahr gefördert und damit Ende 2017 nicht mehr berücksichtigt. Der Cash-Flow nach Royalties, produktionsbezogenen Steuern und Betriebskosten lag im Jahr 2017 bei rund 43 Millionen USD.

- Die durchschnittlichen Ölpreise der NYMEX Terminkurve über die kommenden 10 Jahre, die der Berechnung des Barwertes zugrunde gelegt werden, lagen am 31. Dezember 2017 um rund 5,5% Prozent niedriger als am 31. Dezember 2016.

- Der stärker als erwartete Rückgang der Produktion, insbesondere des Vail- und Markham-Bohrplatzes führte zu einem Rückgang des Reservewertes dieser Bohrungen und einer konservativeren Einschätzung der Reserven bei Cub Creek.

Eine detaillierte Aufstellung zu den Reserven findet sich in Kürze auf der Website der Deutsche Rohstoff AG.

Mannheim, 5. März 2018

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG Dr. Thomas Gutschlag, CEO Tel. +49 621 490 817 0 info@rohstoff.de

