Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Schönefeld (pta034/05.03.2018/17:15) - Berlin, den 05.03.2018 - Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU) gibt bekannt, dass die Geschäftsführung der Börse München dem Antrag auf Einbeziehung der Aktie der Gesellschaft in das Handelssegment m:access innerhalb des Freiverkehrs der Börse München zugestimmt hat. Die Notierungsaufnahme erfolgt am 06. März 2018. Der Teilbereich m:access ist das Mittelstandssegment im Freiverkehr der Münchener Wertpapierbörse, das über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehende Zulassungsfolgepflichten für die dort notierten Unternehmen vorschreibt und somit eine höhere Transparenz gewährleistet.



(Ende)



Aussender: UniDevice AG Adresse: Mittelstraße 7, 12529 Schönefeld Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Christian Pahl Tel.: +49 30 555 725 78 E-Mail: c.pahl@unidevice.de Website: www.unidevice.de



ISIN(s): DE000A11QLU3 (Aktie) Börsen: m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1520266500527



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 05, 2018 11:15 ET (16:15 GMT)