Nach der Schweizer Abstimmung geht die Diskussion über den Rundfunkbeitrag erst richtig los. ARD und ZDF müssen künftig umdenken.

Die Botschaft aus der Schweiz nach der gescheiterten Volksabstimmung zur Abschaffung der Rundfunkgebühren ist klar: Qualität und Effizienz müssen einander nicht ausschließen. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) drückt die Reset-Taste. "Nun ist der Weg frei für einen Neustart", erklärte SRG-Generaldirektor Gilles Marchand.

Der mit Rundfunkgebühren finanzierte SRG kündigt einerseits Einsparungen von stolzen 100 Millionen Franken (rund 87 Millionen Euro) an, andererseits mehr Geld für informative Qualitätsinhalte. In Zukunft sollen mindestens die Hälfte der Gebühreneinnahmen in die Informationsprogramme fließen und zudem Kulturprogramme ausgebaut werden. Filme sollen zur Freude der Zuschauer nicht mehr durch Reklame unterbrochen.

Das Reformprogramm des SRG ist nichts anderes als eine Revolution. Zudem hat die Regierung angekündigt, die Rundfunkgebühren in der Schweiz ab 2019 von jährlich 451 auf 365 Franken zu senken. Ein klares Signal zu mehr Sparsamkeit.

Schon allein wegen dieser Resultate hat sich die hoch emotionale Diskussion ausgezahlt. Zwar haben die Gegner der Rundfunkgebühr mit 71,6 Prozent eine unerwartet herbe Abfuhr erhalten, aber dafür bleibt bei der SRG kein Stein auf den anderen.

Für ARD und ZDF geht mit der Kehrwende ihrer Kollegen in der Schweiz die Diskussion um die eigene Zukunft erst richtig los. Die Botschaft der Eidgenossen hat ...

