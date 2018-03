Der Nivea-Hersteller Beiersdorf will auch im laufenden Jahr stärker werden und prognostizierte am Donnerstag ein Umsatzplus von vier Prozent. Indes knackte der Persil- und Schwarzkopf-Hersteller Henkel in seiner 140jährigen Geschichte erstmals die Umsatzmarkte von EUR 20 Milliarden. In 2017 konnte Henkel erstmals in seiner Unternehmensgeschichte die Umsatzmarke von EUR 20 Milliarden knacken - auch dank Übernahmen. Zu dem jüngsten Zukauf gehört die Übernahme der Haarpflege-Firma Zotos International vom japanischen Kosmetikherstellers Shisheido für 485 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg so um 7 Prozent auf EUR 20 Milliarden. Auch der Gewinn legte zu und erzielte eine neue Bestmarke. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren und die...

