Corvus Gold hat neue Bohrergebnisse für sein Projekt Mother Lode in Nevada veröffentlicht. So kam das Unternehmen auf 2,05 g/t Gold über eine Länge von 30,5 Meter. Genauso wichtig ist aber, dass sich die Mineralisierung in östlicher Richtung fortsetzt.

Mineralisierung setzt sich fort

Corvus Gold hat nun Ergebnisse für zwei seiner vier Bohrlöcher auf dem östlichen Abschnitt seines Mother Lode-Projekts in Nevada erhalten. Dabei kam man auf gute Goldgrade (siehe Tabelle unten). Unter anderem wies Bohrloch ML18-046 auf 2,05 g/t Gold über eine beachtliche Länge von 30,5 Metern auf. Ein Teilabschnitt von 12,2 Meter kam sogar auf 4,45 g/t Gold. Noch wichtiger ist aber die Erkenntnis, dass sich die Goldmineralisierung auf diesem Abschnitt nach Osten hin fortsetzt. Vorstandschef Jeff Pontius geht daher davon aus, dass das Explorationspotenzial noch wesentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...