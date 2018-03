Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter mit Blick auf die geplanten US-Strafzölle auf Stahlimporte von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Stahlhersteller sei bereits jetzt von derartigen Zöllen betroffen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die geringen Stahlexporte in die USA dürften zwar die direkten Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellten, möglichen Zölle überschaubar sein. Gleichzeitig bestehe bei Salzgitter aber weiterhin eine sehr hohe Abhängigkeit vom Stahlgeschäft. Das größte Risiko gehe von Umlenkeffekten aus./la/das Datum der Analyse: 05.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0070 2018-03-05/20:12

ISIN: DE0006202005