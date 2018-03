Liebe Leser,

der deutsche Aktienmarkt hat heute erste Erholungstendenzen gezeigt. Der Leitindex DAX kletterte wieder über die 12.000-Punkte-Marke. Da seit dem Wochenende klar ist, dass es in Deutschland keine Neuwahlen gibt, hat sich ein politisches Risiko, das in der Vorwoche noch den Markt belastet hat, in Luft aufgelöst.

Blicken wir heute aber nicht auf den DAX, sondern auf ein Unternehmen aus der zweiten deutschen Börsenreihe: Kennen Sie die Beteiligungsgesellschaft Scherzer? ... (Rolf Morrien)

