FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank starker Vorgaben von der Wall Street dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag die Erholung vom Wochenbeginn fortsetzen. Der Dow Jones Industrial hatte nach dem Handelsschluss hierzulande noch um fast 600 Punkte zugelegt. Der Dax , der am Vortag bereits die 12 000er Marke zurückerobert hatte, wird rund zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG 0,73 Prozent höher taxiert auf 12 180 Punkte.

Es gebe Anlass zur Hoffnung, dass der Dax am Montag eine "scharfe Trendumkehr aufs Parkett legen konnte", merkte Jochen Stanzl von CMC Markets an. Investoren hätten die politische Unsicherheit nach der Wahl in Italien abgeschüttelt. Auch an den US-Börsen hätten die Bullen am Vortag versucht, weitere Verluste zu vermeiden nach dem Kurseinbruch in der vergangenen Woche.

An den Börsen in Fernost legten die Aktienkurse am Dienstag ebenfalls zu, angeführt von einem starken Nikkei Index. Am Nachmittag könnten die Auftragseingänge der US-Industrie im Januar weiteren Aufschluss geben über die Wirtschaftsdynamik.

Am deutschen Markt dürfte sich das Interesse auf zahlreiche Änderungen in den Börsenindizes richten. Im Leitindex Dax ersetzen die Aktien des Kunststoffkonzerns Covestro die der Mediengruppe ProSiebenSat.1 ./bek/jha/

