FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERER ANSTIEG - Dank starker Vorgaben von der Wall Street dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag die Erholung vom Wochenbeginn fortsetzen. Der Dow Jones Industrial hatte nach dem Handelsschluss hierzulande noch um fast 600 Punkte zugelegt. Der Dax , der am Vortag bereits die 12 000er Marke zurückerobert hatte, wird rund zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG 0,73 Prozent höher taxiert auf 12 180 Punkte.

USA: - DEUTLICH IM PLUS - Die US-Anleger haben am Montag die Sorgen um einen verschärften Handelskonflikt zwischen den USA und Europa beiseite geschoben. Nach einem schwachen Auftakt stiegen die Kurse bis zum Handelsschluss kontinuierlich an. Rückenwind kam von guten Konjunkturdaten: In den USA hatte sich die Stimmung der Dienstleister im Februar weniger stark eingetrübt als erwartet. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,37 Prozent auf 24 874,76 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag im Sog der Erholung an der Wall Street deutlich von den jüngsten Kursverlusten erholt. So legte der japanische Leitindex Nikkei 225 um 1,8 Prozent auf 21 417,76 Punkte zu - es ist der erste Tag im Plus seit vergangenem Dienstag. In den Tagen danach büßte der Nikkei vor allem wegen der Furcht vor einer Eskalation des Handelskonflikts rund sechs Prozent ein.

DAX 12.090,87 1,49% XDAX 12.166,86 1,43% EuroSTOXX 50 3.355,32 0,92% Stoxx50 2.972,93 1,09% DJIA 24.874,76 1,37% S&P 500 2.720,94 1,10% NASDAQ 100 6.881,28 1,03% Nikkei 225 21.417,76 1,80%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^ Bund-Future Schlusskurs 159,54 -0,05% Bund-Future Settlement 159,88 -0,21%

DEVISEN: - EURO LEGT LEICHT ZU - Der Kurs des Euro hat am Dienstagmorgen die Marke von 1,23 Dollar leicht unterschritten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,2277 Dollar und damit etwas weniger als im New Yorker Handel am Montagabend.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,2354 0,13% USD/Yen 106,18 0,01% Euro/Yen 131,17 0,14%

ROHÖL - AKTUELLE KURSE -

Brent (Mai-Lieferung) 65,66 0,10 USD WTI (April-Lieferung) 62,70 0,13 USD

