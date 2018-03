Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 168 auf 160 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Kurzfristig blase dem Hersteller von Flugzeugturbinen Gegenwind ins Gesicht, langfristig blieben die Papiere aber attraktiv, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das um rund fünf Prozent niedrigere Kursziel begründete er unter anderem mit der Annahme eines anhaltend starken Euro. Aus diesem Grund senkte er seine Schätzungen für den Gewinn im laufenden sowie in den kommenden beiden Jahren. Die Aktie habe aber auch gemessen an dem niedrigeren Kursziel noch ein Potenzial von 23 Prozent./zb/ag Datum der Analyse: 06.03.2018

AFA0002 2018-03-06/07:27

ISIN: DE000A0D9PT0