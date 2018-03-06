BERENBERG SENKT ZIEL FÜR UNIBAIL-RODAMCO AUF 245 (275) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 700 (708) PENCE - 'HOLD'EXANE BNP SENKT LLOYDS AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ING AUF 18,25 (19) EUR - 'BUY'UBS SENKT ZIEL FÜR AXA AUF 23,60 (26) EUR - 'NEUTRAL' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MBB INDUSTRIES AG AUF 122 (110) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT MTU AERO ENGINES AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 155 (157) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR XING AUF 270 (252) EUR - 'HOLD' DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR SALZGITTER AUF 38 (40) EUR - 'VERKAUFEN' DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR THYSSENKRUPP AUF 25,00 (27,40) EUR - 'KAUFEN'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MTU AERO ENGINES AUF 160 (168) EUR - 'OVERWEIGHT'MORGAN STANLEY HEBT DEUTSCHE TELEKOM AUF...Den vollständigen Artikel lesen ...