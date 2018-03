Aumann AG steigt in den TecDAX auf

Beelen, 6. März 2018

Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) steigt mit Wirkung zum 19. März in den TecDAX auf. Dies gab die Deutsche Börse nach der Überprüfung des Index am gestrigen Abend bekannt. Damit ist Aumann bereits rund einem Jahr nach Börsengang im Auswahlindex der größten Technologieunternehmen im Prime Standard vertreten.

Als einer der weltweit führenden Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien für den Bereich Elektromobilität ist Aumann auf starkem Wachstumskurs. Treiber der Entwicklung ist der Trend zur Elektromobilität in der Automobilindustrie, welcher sich in den letzten Monaten weiter beschleunigt hat. Am 24. März 2017 feierte Aumann sein erfolgreiches Börsendebüt und schaffte damit die Grundlage für das zukünftige Unternehmenswachstum.

Im Jahr 2017 ist Aumann um 34,8 % gewachsen und erreichte einen Umsatz von 210,4 Mio. EUR. Der Umsatzanteil des E-Mobility Segments betrug dabei 28,9 %. Für 2018 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 300 Mio. EUR, was einem Wachstum von mindestens 42,6 % entspricht und verglichen mit dem Geschäftsjahr 2016 vor Börsengang nahezu eine Umsatzverdopplung bedeutet.

Um dem starken Marktwachstum im Bereich E-mobility zu begegnen, plant Aumann, seine Kapazitäten sowohl organisch als auch anorganisch auszubauen. Für diese Investitionen stehen dem Unternehmen mit 106,7 Mio. EUR Barmitteln bei einer Eigenkapitalquote von 55,5 % zum Jahresende 2017 ausreichend Ressourcen zur Verfügung.

Rolf Beckhoff, Co-CEO von Aumann, zur Aufnahme in den TecDAX: "Wir freuen uns, nach nur einem Jahr Börsennotiz bereits in den TecDAX aufzusteigen. Aumann gehört dank seines starken Wachstums nun offiziell zu den größten börsennotierten Technologieunternehmen in Deutschland." Sebastian Roll, CFO von Aumann, zeigt sich ebenfalls erfreut: "Wir erwarten, dass die Aufnahme in den TecDAX unserem Unternehmen und unserer Aktie zusätzliche Aufmerksamkeit verleiht."

Über die Aumann AG

Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com.

