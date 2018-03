Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unibail-Rodamco von 275 auf 245 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. In seinem Kursziel habe er die sich noch hinziehende Übernahme von Westfield noch nicht berücksichtigt, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei unter den von ihm beobachteten Immobilienwerten im vergangenen Jahr unter den schwächsten gewesen, aber die Skepsis am Markt dürfte sich nun verflüchtigen./ajx/la Datum der Analyse: 05.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2018-03-06/08:28

ISIN: FR0000124711