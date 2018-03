PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Beiersdorf nach Jahreszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 108 auf 96 Euro gesenkt. Die Umsatzentwicklung des Konsumgüterkonzerns sei stark gewesen, schrieb Analyst Chas Manso in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Erwartung negativer Währungseffekte und einer steigenden Steuerquote habe er jedoch seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019 reduziert./edh/la

Datum der Analyse: 06.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005200000

AXC0071 2018-03-06/08:55