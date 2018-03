NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das operative Ergebnis für 2017 habe seine Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Erik Salz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der unveränderte Ausblick des auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilieninvestors deute allerdings auf einen Rückgang im laufenden Jahr hin./ag/ajx

Datum der Analyse: 06.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007480204

AXC0072 2018-03-06/08:55