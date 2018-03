Die Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03) steigt mit Wirkung zum 19. März in den TecDAX auf. Dies gab die Deutsche Börse nach der Überprüfung des Index am gestrigen Abend bekannt. Damit ist Aumann bereits rund einem Jahr nach Börsengang im Auswahlindex der größten Technologieunternehmen im Prime Standard vertreten.

Als einer der weltweit führenden Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien für den Bereich Elektromobilität ist Aumann auf starkem Wachstumskurs. Treiber der Entwicklung ist der Trend zur Elektromobilität in der Automobilindustrie, welcher sich in den letzten Monaten weiter beschleunigt hat. Am 24. März 2017 feierte Aumann sein erfolgreiches Börsendebüt und schaffte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...