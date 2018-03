LBBW Asset Management: 'Europäische Dividendenwerte sind in diesem Jahr besonders attraktiv - dank niedriger Bewertungen'

Auf der Suche nach attraktiven Dividendentiteln werden Anleger in diesem Jahr vor allem in der Eurozone fündig. Davon ist Markus Zeiß, Fondsmanager des LBBW Dividenden Strategie Euroland, überzeugt. Angesichts der Stabilisierung der Europäischen Währungsunion und der anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung Europas seien europäische Titel derzeit aussichtsreich. Gleichzeitig bringen europäische Dividendentitel Stabilität ins Depot. Dividendenstarke Werte von fundamental gut aufgestellten Unternehmen aus dem Euroland sind laut Zeiß in schwankungsintensiven Marktphasen, wie sie zuletzt an mehreren Märkten zu beobachten waren, ein Fels in der Brandung.

Wie attraktiv Dividenden von großen und gut aufgestellten Unternehmen sein können, zeigen laut Zeiß auch die diesjährigen Ausschüttungen der DAX-Konzerne für das vergangene Geschäftsjahr. Deutschlands Topkonzerne werden erstmals mehr als 35 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Trotz der Kurssteigerungen des DAX bewege sich die Dividendenrendite mit 2,6 Prozent auf dem Vorjahresniveau. Für die Eurozone erwartet Markus Zeiß sogar eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent.

"Im Vergleich zu US-Aktien sind europäische Werte niedriger bewertet", betont Markus Zeiß. "Daher bieten europäische Aktien grundsätzlich mehr Aufwärtspotenzial als ihre amerikanischen Pendants." Und während in den vergangenen Jahren oft die Rede vom Zerfall der Währungsunion gewesen sei, hätten sich solche Befürchtungen immer mehr verflüchtigt. Bestes Beispiel für die Stabilisierung der Region ist für ihn die politische Entwicklung in Frankreich. Seit der Präsidentenwahl Emmanuel Macrons sei das Land - und somit ganz Europa - in ruhigeres Fahrwasser geraten. Zur Stabilität in Europa trage auch die Bildung einer großen Koalition in Deutschland nach dem entsprechenden SPD-Mitgliedervotum bei. Insgesamt werde auch künftig eine stärkere Integration und eine engere Zusammenarbeit der EU-Länder erwartet. Darüber hinaus bilde der nachhaltige konjunkturelle Aufschwung Europas eine gesunde Basis für die künftig positive Performance der europäischen Märkte.

Die Dividendenhöhe alleine entscheidet nicht über den Erfolg Mit dem LBBW Dividenden Strategie Euroland investiert Markus Zeiß in Blue Chips aus dem Euroraum mit einer aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik. Er achtet dabei nicht nur auf das Volumen der Ausschüttungen. "Die Dividendenhöhe alleine entscheidet nicht über den Erfolg", sagt Zeiß, der als Fondsmanager mit einem aktuellen Citywire A Rating bewertet wird. Vielmehr kommt es seiner Einschätzung nach darauf an, wie zukunftsträchtig das Geschäftsmodell der Unternehmen sei. Schließlich nütze die höchste Dividende nichts, wenn sich der Aktienkurs mittel- bis langfristig negativ entwickle. "Fundamentale Daten wie der Cash-Flow, die Bilanzqualität sowie das Geschäfts- und Marktumfeld können Hinweise geben, wie nachhaltig die Dividendenausschüttungen sind." Auch biete die Dividendenhistorie einen Einblick, wie Unternehmen ihre Aktionäre an den Gewinnen teilhaben lassen. Im Fokus stehen dabei Aktiengesellschaften, die regelmäßig ihre Ausschüttungen erhöhen. Wichtig sei aber auch, darauf zu achten, wie viel vom Gewinn ausgeschüttet werde. "Wenn dies beispielsweise bei einem Unternehmen mehr als 100 Prozent sind, muss es aus der Substanz die Dividende zahlen. Mit der Folge, dass die Gesellschaft keine Kapazitäten für Investitionen hat, um weiter zu wachsen."

Fazit: Die Stabilisierung der Europäischen Union, der wirtschaftliche Aufschwung und die fundamental gute Lage vieler europäischer Konzerne sprechen dafür, auch in diesem Jahr auf Dividendenperlen der Eurozone zu setzen. Markus Zeiß geht davon, dass europäische Dividendentitel weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Performance im Depot leisten werden. Nach seinen Berechnungen haben in den vergangenen 20 Jahren Kursgewinne im europäischen Aktienindex EURO STOXX zu einer Performance von 3,4 Prozent p.a. geführt - viel größer sei jedoch mit 5,8 Prozent p.a. der Performance-Anteil aus Dividenden gewesen.

Dementsprechend erreichen aktiv gemanagte Dividendenfonds oft eine Outperformance. In den vergangenen zwölf Monaten erzielte der von Markus Zeiß gemanagte LBBW Dividenden Strategie Euroland als R-Tranche für Privatanleger ein Plus von 19,75 Prozent und als I-Tranche für institutionelle Investoren eine Wertsteigerung von 20,59 Prozent (Stand: 31. Januar 2018). Zum Vergleich: Der EURO STOXX 50 lag bei +14,5 Prozent und der EURO STOXX Select Dividend 30 bei +12,96 Prozent.

Über den Fonds LBBW Dividenden Strategie Euroland Der LBBW Dividenden Strategie Euroland investiert als klassischer Stock-Picking-Fonds gezielt in Aktien aus dem Euro-Raum. Der Fonds konzentriert sich auf Titel mit einer nachhaltig aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik und einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite. Aufschluss über zukünftige Dividendenpotenziale erhält das Fondsmanagement in einem strukturierten Investmentprozess. Bei der Unternehmensanalyse finden die Bilanzstruktur, die Innenfinanzierungskraft sowie die unternehmensspezifischen Wachstumsperspektiven besondere Beachtung. Das Portfolio ist nach Branchen und Regionen diversifiziert. Der Schwerpunkt liegt bei hochkapitalisierten und daher auch hochliquiden Werten aus den führenden Aktienindizes. Die Fondsstrategie wurde in den vergangenen Jahren mehrfach von unabhängigen Experten ausgezeichnet.

LBBW Dividenden Strategie Euroland I ISIN: DE000A0NAUM4 WKN: A0NAUM Verwaltungsvergütung: 0,80 % p.a. Ausgabeaufschlag: 0,00 % Mindestanlage: 75.000 Euro Aufgelegt am: 30. September 2008 Geschäftsjahr: 1. Februar bis 31. Januar Ertragsverwendung: Ausschüttung Fondswährung: EUR LBBW Dividenden Strategie Euroland R ISIN: DE0009780411 WKN: 978041 Verwaltungsvergütung: 1,5 % p.a. Ausgabeaufschlag: 5,00 % Aufgelegt am: 28. Juni 1999 Geschäftsjahr: 1. Februar bis 31. Januar Ertragsverwendung: Ausschüttung Fondswährung: EUR

LBBW Global Equity jetzt auch als I-Tranche für institutionelle Investoren erhältlich

Mit dem LBBW Global Equity bietet die LBBW Asset Management eine interessante Alternative zu anderen globalen Aktienstrategien - und führt für diesen Fonds jetzt auch eine I-Tranche für institutionelle Anleger ein (WKN: A2DU06 / ISIN: DE000A2DU065). Die Besonderheit des Fonds ist sein systematisch fundamentaler Scoring-Ansatz, verbunden mit einem diskretionären Overlay - auf dieser Basis selektiert die LBBW Asset Management beim LBBW Global Equity vielversprechende Titel, und zwar im Wesentlichen aus dem Universum des MSCI World mit seinen circa 1.650 internationalen Aktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.lbbw-am.de.

Markus Zeiß Leiter Equity und Fondsmanager des LBBW Dividenden Strategie Euroland LBBW Asset Management

