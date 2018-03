FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Spekulation um einen Börsengang des Nutzfahrzeuggeschäfts von Volkswagen hat am Dienstag den Aktienkurs gestützt. Papiere von VW lagen mit einem Plus von 2,7 Prozent an der Spitze des Dax . Händler verwiesen auf Aussagen von Konzernchef Matthias Müller auf dem Automobilsalon in Genf. Dort habe der Manager bestätigt, dass man einen Börsengang der Sparte erwogen habe, eine Entscheidung jedoch noch ausstehe.

"Die Umwandlung der Volkswagen Truck & Bus GmbH in eine AG oder SE wird regelmäßig kolportiert, ein Börsengang im Gleichklang gefordert", schrieb Analyst Frank Schwope von der NordLB. Im Automobilsektor gebe es gegenwärtig einen Trend zu Holding-Strukturen, wie Daimler und Continental zeigten. Die Lkw-Sparte zähle "definitiv" nicht zum Kerngeschäft von VW, Synergien mit dem Pkw-Geschäft gebe es so gut wie gar nicht./bek/jha/

