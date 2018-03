Düsseldorf - Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat auf ihrer Sitzung den Leitzinssatz wie erwartet unverändert bei 1,50% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei hätten sich die Notenbanker zwar dahingehend optimistischer gezeigt, dass die gute Situation auf dem Arbeitsmarkt das Lohnwachstum stärker ankurbeln könne. Gleichwohl verzichte die RBA im Konjunkturausblick für 2018 auf eine Konkretisierung der Höhe des BIP-Wachstums, nachdem in der letzten Sitzung noch eine Wachstumsrate von über 3,0% kommuniziert worden sei. Vor dem Hintergrund dieser uneinheitlichen Einschätzung, auch mit Blick auf zukünftige Leitzinserhöhungen, habe der Kurs des Australdollar (AUD) nur unwesentlich reagiert und zum Euro weiterhin stabil über dem Niveau von 1,585 AUD notiert. (06.03.2018/alc/a/a)

