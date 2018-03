K+S fühlt sich wie ein Sieger

Der Kasseler Salz- und Düngemittelhersteller K+S (WKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888) dürfte zu den Profiteuren der jüngsten Kältewelle in Deutschland gehört haben. Außerdem sorgte das MDAX-Unternehmen mit neuen Anbaumethoden in der Landwirtschaft für Aufsehen. Und dies alles, während die Erholung am Düngemittelmarkt voranschreitet.

Quelle: de.4.traders.com

Mit Aquaponic hat K+S nun ein Projekt, das die Landwirtschaft und die Fischzucht verbinden soll, vorgestellt. Eine in Asien etablierte Methode, doch nun will sie K+S auch hierzulande populär machen und damit irgendwann die wachsende Weltbevölkerung besser versorgen. Für K+S könnten sich daraus neue Wachstumschancen ergeben. Am Dienstag war es jedoch etwas Anderes, das die K+S-Aktie in die Höhe schießen lies.

Den vollständigen Artikel lesen ...