Das neue Einsteiger-Konto von Monese erlaubt es noch mehr Menschen, sofort und ohne monatliche Gebühr ein Bankkonto zu eröffnen; durch ein Upgrade auf Monese-Plus (mit einem festen Tarif von 4,95 EUR pro Monat) können Kunden zusätzlich Geld sparen



Die Warteliste für Monese-Business-Konten, die im Laufe des Jahres eingeführt werden, ist jetzt offen



Monese (https://monese.com/) arbeitet unentwegt daran, seine Bankdienstleistungen für jeden zugänglich zu machen. Deswegen hat das Unternehmen die neuen Einsteiger- und Plus-Konten in deutschland eingeführt. Zusätzlich zu den neuen Preisstufen hat Monese eine Warteliste für seine angekündigten Business-Konten angelegt.



Monese-Kunden können sich jetzt für ein Einsteiger-Konto ohne monatliche Gebühr entscheiden, oder ein Upgrade auf Monese Plus durchführen - ein kostenpflichtiges Konto für aktive Kunden, die den Tarif von nur 4,95 EUR pro Monat nutzen möchten. Im Vergleich zu gewöhnlichen Banken könnten sie so jährlich bis zu 5-mal weniger Gebühren zahlen. Beide Optionen sind für Kunden in Europa und in Großbritannien verfügbar.







Monese Einsteiger Monese Plus 0 EUR p/M 4.,95 EUR p/M Kostenloses UK-Girokonto Kostenloses UK-Girokonto Kostenloses IBAN-Konto in Euro Kostenloses IBAN-Konto in Euro 4,95 EUR erste Monese-Debitkarte Kostenlose erste Monese-Karte 1 EUR pro Barabhebung in UK und Europa. 6 kostenlose Barabhebungen in UK und Wechselgebühren fallen an. Europa (danach 1 EUR pro Abhebung). Wechselgebühren fallen an. Kostenlose Kostenlose Inlands-/Auslandsüberweisungen Inlands-/Auslandsüberweisungen



Norris Koppel, Gründer und CEO von Monese, erklärt: "Wir glauben, dass jeder das Recht hat, sein Geld sicher aufzubewahren und jederzeit darauf zugreifen zu können. Aus diesem Grund wollen wir eine neue Art des Bankings einführen, die bezahlbar ist und niemanden ausschließt. Wir möchten die Hindernisse überwinden, die selbst im "modernen" Banking der Gegenwart vielen das Leben erschweren. Brücken bauen, anstatt Mauern zu errichten. Nur so können wir Menschen die Möglichkeit geben, frei zu leben, zu studieren, zu arbeiten und zu reisen - weltweit und grenzenlos."



Mit der Option für Einsteiger kann jeder umsonst ein Monese-Konto eröffnen; in diesem Fall wird nur die tatsächliche Nutzung berechnet. Egal, ob du als digitaler Nomade für drei Monate nach Großbritannien ziehst, oder deine Anfrage bezüglich eines traditionellen Kontos abgelehnt wurde: Monese bietet für jeden Bedarf das richtige Konto.



Koppel fügt hinzu: "Mit den neuen Preisstufen können wir unsere Mission fortführen und Menschen unterstützen, die von gewöhnlichen Banken enttäuscht wurden. Wir setzen uns für alle unsere Kunden ein, unabhängig von ihrem Standort oder ihrer Herkunft. In diesem Sinne werden wir demnächst unsere Instant-Business-Konten einführen, da Kleinunternehmer uns ebenso am Herzen liegen. Die Eröffnung eines Kontos sollte definitiv nicht zu den Dingen gehören, die einem Unternehmer im Weg stehen."



Ende letzten Jahres gab Monese neue Zahlen bekannt, die ein starkes Wachstum zeigen. Nach seinem europäischen Markteintritt im September verzeichnete das Unternehmen jährliche Transaktionen im Wert von fast 1 Mrd. £, mit 300.000 Kunden und einem Zuwachs von über 1.000 neuen Kunden pro Tag.



Die Idee für Monese kam Norris Koppel bei seinem eigenen Umzug von Estland nach Großbritannien. Ohne Adressnachweis oder Bonität an seinem neuen Wohnort war es schwierig, ein Konto bei einer Bank zu eröffnen. Dies erschwerte es ihm wiederum, eine Wohnung zu finden oder sein Gehalt zu empfangen. Norris wollte Banking für zukünftige Ankömmlinge vereinfachen, denn die Eröffnung eines Kontos sollte beim Umzug in ein fremdes Land eigentlich der leichteste Schritt sein. So erblickte Monese das Licht der Welt.



Das Unternehmen startete im September 2015 als erstes 100 % mobiles Bankkonto in Großbritannien. Um sich anzumelden, nehmen Nutzer in der Monese-App ein Video-Selfie auf, laden ein Bild von ihrem Pass hoch und stellen ein paar Angaben zu ihrer Person zur Verfügung. Das Team mit Sitz in London und Tallinn, Estland, zählt mittlerweile 100 Mitarbeiter.



Mehr Informationen findest du auf monese.com (https://monese.com/)



Um deinen Namen auf die Warteliste für ein Business-Konto zu setzen, musst du dich hier anmelden: monese.com/business (https://monese.com/business)



