Die FinTech Group Bank AG, eine hundertprozentige Tochter der FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111), hat mit Wirkung zum 15. Februar 2018

Hans Peter Peters zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden berufen. Muhamad Chahrour wechselt aus dem Aufsichtsrat in den operativen Betrieb der FinTech Group Bank AG, um zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Finanzvorstand der Gruppe ab sofort als Generalbevollmächtigter der Bank operative Zuständigkeiten in den Wachstumsbereichen zu übernehmen.

Hans Peter Peters begann seine Karriere bei der Citibank, für die er dreizehn Jahre in New York, Toronto, Paris, Stuttgart und Santiago de Chile tätig war. Anschließend wurde er in den Vorstand der WestLB berufen und war Vorstandsvorsitzender der WestLB (Europa) AG, Düsseldorf. Nach seinen Stationen als Finanzvorstand bei der VIAG AG sowie ...

