EQUITS GmbH: Original-Research von EQUITS GmbH (06.03.2018) Viscom AG_Empfehlung: Halten

DGAP-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Personalie EQUITS GmbH: Original-Research von EQUITS GmbH (06.03.2018) Viscom AG_Empfehlung: Halten 06.03.2018 / 11:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Zukunftsgerichtete Personalrochade bei Viscom AG

Die Gründergeneration bei der Viscom AG bestellt das Feld mit "Eigengewächsen". Volker Pape legt nach fast 34 Jahren erfolgreicher operativer Arbeit sein Vorstandsmandat nieder und wechselt - die Zustimmung der Hauptversammlung vorausgesetzt - in den Aufsichtsrat. So die Ad-Hoc-Meldung vom 05.03.2018. U.E. wird Viscom auch nach dem personellen Wechsel auf dem eingeschlagenen Wachstumspfad - der signifikant über dem Durchschnitt des Maschinenbaus liegt - voranschreiten. Als Innovations- und Qualitätsführer wird die Internationalisierung nachhaltig vorangetrieben werden. Insgesamt also ein Zeichen der erreichten Stärke und der Zuversicht in das Geschäftsmodell. Die EQUI.TS-Schätzung ändert sich aufgrund der anstehenden Personalwechsel nicht; von der Bilanzpressekonferenz und dem Analystentreffen (21. und 22.03.2018) erwarten wir ergänzende Informationen. Bis dahin empfehlen wir die Aktie, zumal nach der sehr erfreulichen Kursperformance der vergangenen Monate, zu halten. Volker Pape, Mitbegründer und bis dato Vertriebsvorstand will vor der diesjährigen Hauptversammlung am 30.05.2018 seine Vorstandstätigkeit niederlegen und auf Vorschlag der Mehrheitsgesellschafterin HPC Vermögensverwaltung GmbH (direkt und über diese halten er und Mitgründer Dr. Heuser 59,64 % der V6C-Aktien) in den Aufsichtsrat der wechseln. Der Vorstand soll in diesem Zuge auf vier Personen erweitert werden. Der Aufsichtsrat hat zur Nachfolge von Herrn Pape die beiden langjährigen Mitarbeiter Peter Krippner (Ressort Operations) und Carsten Salewski (Bereich Vertrieb) -per 01.06.2018- zu Vorständen berufen. Beide haben große und langjährige Führungsverantwortung als Bereichs- und Niederlassungsleiter erworben. Herr Dr. Heuser übernimmt den Bereich Entwicklung; Dirk Schwingel wird weiterhin das Ressort Finanzen verantworten. Mit Wirkung zum Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung, die am 30.05.2018 in Hannover stattfinden wird, werden die Aufsichtsratsmitglieder Bernd Hackmann und Klaus Friedland ihre Mandate niederlegen, um auch im Aufsichtsrat einen personellen Neuanfang zu ermöglichen. Die aktive Suche nach dem vakanten, dritten Aufsichtsratsmitglied wurde gestartet. Die vollständige Analyse zu Viscom AG sowie weitere Aktienanalysen, Meinungen und Peer-Vergleiche finden Sie unter www.equits.com

