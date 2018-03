HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop bach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,60 Euro belassen. Die in der Immobilienbranche wichtige operative Kennziffer FFO (Funds from operations) habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/la

Datum der Analyse: 06.03.2018

ISIN DE0007480204

