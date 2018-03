marktEINBLICKE um 12: Anleger zu sorglos? ProSiebenSat.1-Aktie gerät unter Druck

So schnell kann es gehen. Am Dienstagmittag geht die DAX-Erholung weiter. Dabei legt das Barometer ein hohes Tempo vor und erzielt Kursgewinne von mehr als 1 Prozent. Nachdem Anleger zuletzt in negativer Hinsicht überreagiert haben könnten, stellt sich nun die Frage, ob sie nicht ein wenig zu sorglos sind. Ein Handelskrieg ist noch nicht vom Tisch.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,2% 12.231

MDAX +1,1% 25.870

TecDAX +1,8% 2.580

SDAX +1,3% 12.005

Euro Stoxx 50 +0,6% 3.378

Die Topwerte im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) sind Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) und Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Die VW-Aktie profitiert unter anderem von Spekulationen in Bezug auf einen möglichen Börsengang der Truck-Sparte. Größter DAX-Verlierer ist die ProSiebenSat.1-Aktie. Neben dem bevorstehenden DAX-Abstieg ist es vor allem eine sogenannte "Short-Attacke", die den Kurs des Papiers belastet.

