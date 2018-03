Die jüngsten Konjunkturdaten deuten auf eine Verlangsamung des Wirtschaftsaufschwungs in der EU und in China hin. Dagegen gibt die US-Konjunktur nach einer kleinen Schwächephase wieder merklich mehr Gas. Insgesamt bewegt sich die globale Wirtschaft damit auf einem stabil-hohen Niveau.Der globale Einkaufsmanagerindex, der vom Markit-Institut für Morgan Stanley ermittelt wird, hat im Februar sogar leicht zugelegt und ein 41-Monats-Hoch erklommen. Das liegt vor allem daran, dass die Indizes für Industrie und Dienstleister in den USA kräftig geklettert sind - und die Vereinigten Staaten sind im globalen Einkaufsmanagerindex mit 22,2% weitaus am höchsten ...

