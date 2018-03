Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Jost Werke nach einer Investorenveranstaltung von 62 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Geschäfte des Lkw-Zulieferers seien grundsolide, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die starke Nachfrage dürfte in diesem Jahr und darüber hinaus anhalten. Kurzfristig könnten allerdings höhere Rohstoffpreise, steigende Löhne und Kapazitätsanpassungen den künftigen SDax-Wert belasten./bek/mis Datum der Analyse: 06.03.2018

ISIN: DE000JST4000