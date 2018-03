shareribs.com - ein Ausbruch des Goldpreises über die charttechnisch wichtige Marke von 1.380 USD könnte einen wahren Run auf Goldexplorationsaktien auslösen.Angesichts der globalen Schuldensituation und dem Interesse der Trump-Regierung an einem schwachen Dollar ist dies unserer Meinung nach nur eine Frage der Zeit.Deshalb ist genau jetzt die richtige Zeit, um neue Positionen in der Aktie von Bonterra Resources Inc., unserer Top-Empfehlung im Goldsektor, aufzubauen bzw. bestehende Positionen deutlich auszubauen!Das nächste Monster-Goldvorkommen direkt neben OsiskoDer Abitibi-Goldgürtel erstreckt sich von Wawa in Ontario bis nach Val-d'Or in Québec. Seit dem Jahre 1901 gab es hier mehr als 100 Goldminen, die zusammen über 170 Mio. Unzen Gold gefördert haben.Seit der Jahrtausendwende hat der Big Player Osisko massiv in die Exploration des Abitibi-Goldgürtels investiert und ist derzeit mit mehr als 40 Prozent der größte Landbesitzer im Urban-Barry-Grünsteingürtel, eines unterexplorierten Teils des Abitibi. Das Juwel in Osisko's Krone ist das Windfall Lake-Goldvorkommen.

